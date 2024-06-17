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Ｆ５１０　掛軸　大徳寺　小林太玄　『衆生本来仏也』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 D78570889913
商品名

Ｆ５１０　掛軸　大徳寺　小林太玄　『衆生本来仏也』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,168 円
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商品詳細

総丈　約　199cm×59cm本紙　約　135cm×42cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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