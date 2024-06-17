Ｆ５１０　掛軸　大徳寺　小林太玄　『衆生本来仏也』　共箱　『真作』　肉筆　一行書

総丈 約 199cm×59cm本紙 約 135cm×42cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。



Ｆ５１０ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『衆生本来仏也』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｆ５１０ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『衆生本来仏也』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｆ５１０ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『衆生本来仏也』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｆ５１０ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『衆生本来仏也』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｆ５１０ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『衆生本来仏也』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｈ３８７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『本来無一物』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｈ５６７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『瑞雲満高堂』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｈ３８７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『本来無一物』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ａ５１ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『萬里一條鐵』 共箱 『真作』 肉筆 一行書-



Ｈ５６７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『瑞雲満高堂』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ａ５１ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『萬里一條鐵』 共箱 『真作』 肉筆 一行書-



Ｈ５６７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『瑞雲満高堂』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ｆ４４６ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『松無古今色』 共箱 『真作』 肉筆 ...



Ａ５１ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『萬里一條鐵』 共箱 『真作』 肉筆 一行書-



Ｅ９０１ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『清秋竹露深』 共箱 『真作』 肉筆 ...