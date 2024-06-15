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YAMAHA DTXPLORER 電子ドラムセット ヤマハ
商品番号 L86167360481
商品名

YAMAHA DTXPLORER 電子ドラムセット ヤマハ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 14,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...電子ドラムアンプかイヤホンをつけること可能です◎購入後で構いませんので必要な方はご連絡ください。種類はお選びいただけませんのでご了承くださいm(__)mYAMAHADTXPLORER電子ドラムセット【動作】動作確認済み【セット内容】ドラムセットスティック取説（印刷したもの）※写真に写っているものがすべてです【その他】小傷・スレキズあります写真に写っていないキズ汚れ等ありますので中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします※購入時期・使用期間などのご質問にはお答えしておりません※値引き不可※沖縄・離島など別途、送料追加料金が発生しますのでご購入前にコメントをお願いします※土日祝日は発送しません23071427001013
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