リコリコ展　ミニ色紙　14点セット

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リコリコ展にて購入しましたが、被った為出品いたします。開封し写真撮影したのみで未使用ですが、一度人の手に渡っている旨を理解できる方のみご購入くださいますようお願いいたします。※画像のとおり14点セットでの販売です。バラ売りは考えておりません。リコリス・リコイル展複製ミニ色紙コレクション描き下ろしイラスト松屋銀座アクリルチャーム缶バッジ色紙マグネット錦木千束井ノ上たきな中原ミズキクルミ真島まとめ売り集合グッズ種類···色紙