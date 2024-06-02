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大堰川棗　茶入　陽南　共箱
商品番号 V39687697877
商品名

大堰川棗　茶入　陽南　共箱
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具裏千家教授をしていた母が大事にしていた茶器の一つです。蓋の裏側に装飾が描かれてます。桐箱は古いので購入時期は古そうですが、茶入れそのものはあまり使用の後が見られず傷や汚れもなくほとんど新品に近い状態と言えます。【寸法】最大径約7.5㎝　高さ約5.5㎝重量：約47g
http://narcologia.ru/goods/navigate503630.html
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