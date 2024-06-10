石井竜也デザイン画　2セット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。その昔、GALLERIA HATIで購入したものです。ずーと飾っていましたので箱はありません。20年以上前のものになりますので、細かい傷など、経年劣化あります。画像をみて頂いてご理解頂ける方ご検討よろしくお願い致します。平置採寸サイズ縦47cm横37cm
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