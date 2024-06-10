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石井竜也デザイン画　2セット
商品番号 N24354231976
商品名

石井竜也デザイン画　2セット
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。その昔、GALLERIA　HATIで購入したものです。ずーと飾っていましたので箱はありません。20年以上前のものになりますので、細かい傷など、経年劣化あります。画像をみて頂いてご理解頂ける方ご検討よろしくお願い致します。平置採寸サイズ縦47cm横37cm
http://narcologia.ru/goods/kindness782605.html
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