油絵　余波花　洋画家 池畠史幸 新作・真筆肉筆画

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洋画家 池畠 史幸 新作・真筆油絵 余波花（300ｘ400ｘ10）花のような柔らかさで、美しい波の迫力を表現した油絵「余波花」。砂浜に寄せる波を、繊細に花のように表現,花の咲く美しさと流れる水の迫力が融合したこの作品は、壁画として部屋の空間を華やかに演出します。間近で一筆一筆の感動を込めた運びを見て頂きたい。★ 支持体 特製ボ−ルド布キャンバス・油絵具・キャンバスに裏カラーパネルで蓋しており紐も付けてますのでそのまま壁に飾れます・サイズ 300ｘ400x10・裏面、作家画歴添付規格外の特製キャンバスにて既成の額縁は有りません。私は感動を描く・・・「他人を感動させようとするならば自分が感動しなければならない そうでなければいかに巧みな作品でも生命は持たない・ミレー」感動を描くを常に想い、日々研鑽し制作に邁進しております 洋画家 池畠 史幸画歴 ・北海道美術作家協会展会員賞 協会賞・札幌窓辺展グランプリ、・ア−トボックス展準グランプリ・福岡アジア現代美術展現代作家賞 ・ARTFORCE展作家賞・しんわ美術展奨励賞・扇面芸術展京都新聞社賞・花を描く展・自然を描く展・北の大地展・創元展・現展入選・バルセロナ国際芸術展招待出品他公募展・コンクール入選・入賞多・個展東京・岡山・札幌・旭川・帯広・釧路他30回開催#海の絵#波#砂浜#贈り物#インテリア洋画家絵画の種類...油彩画・油絵形式...その他主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具