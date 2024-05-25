刀ステ　長義　コースター

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商品詳細
舞台刀剣乱舞 七周年感謝祭 夢語刀宴會刀ステニューオータニ幕張 コラボビュッフェ 特典 アクリルコースター・山姥切長義内容確認と写真撮影のため開封しています。即購入可能ですが、不明点あればコメントでご質問ください。よろしくお願いいたします。【梱包】プチプチ一重です。2023.9
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