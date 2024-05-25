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刀ステ　長義　コースター
商品番号 C44281031488
商品名

刀ステ　長義　コースター
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,369 円
在庫状況 あり

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商品詳細

舞台刀剣乱舞　七周年感謝祭　夢語刀宴會刀ステニューオータニ幕張　コラボビュッフェ　特典　アクリルコースター・山姥切長義内容確認と写真撮影のため開封しています。即購入可能ですが、不明点あればコメントでご質問ください。よろしくお願いいたします。【梱包】プチプチ一重です。2023.9
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