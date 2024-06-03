作品付 大型額縁/大型フレーム(4)

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(プロフィールご一読ください)106cm×81cmの大型額縁・大型フレームの出品です。画像のプリントもお付けします。 以前所有していた、河村康輔のマリリンモンロー(5枚限定)オリジナルを額装する為に、オーダーした額縁・フレームになります。オーダー先はギャラリー等のオーダーを請け負っておられる、専門工房です。 額装している作品は、オリジナルの「マリリンモンロー」を手放す際、個人・自宅観賞用として印刷業者様にコピーしてもらった作品です。 今回は額縁・フレームの出品ですが、おまけで、こちらのプリントもお付けします。当初、他の作品を額装予定だったこともあり、非常に適当に額装してます。詳細は、下欄の状態項目をご参照ください。◾サイズ◾「フレーム」W81cm×H106cm×D約3cm「中のおまけの作品」82cm×57cm◾フレーム色◾アンティーク風のグレー系◾額縁オーダー金額◾69,800円◾状態◾・額縁は、裏面でドライバーを使いネジで留める仕様です。・おまけで付ける作品のコピーの額装は、自身がとりあえずで額装した為、非常に雑に額装してます。額装内部でテープを使い適当に留めている程度です。その為、内部のテープ跡がある際はご了承下さい。・輸送中に中の作品がズレる可能性が高いです。・輸送中の作品のズレら、作品の納め方のクレームはご遠慮下さい。・あくまでも今回は額縁、フレームの出品で中の作品はおまけという点をご理解下さい。・総じて神経質な方はお控えください。◾発送◾大型フレームの為、梱包・発送たのめる便で発送します。#額縁#フレーム#アートフレーム#河村康輔#KawamuraKosuke#マリリンモンロー