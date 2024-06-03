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- 平野紫耀 314枚デタカ厚紙
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商品詳細
平野紫耀 デタカ1種に対し複数枚あります。3度確認いたしましたが、枚数が多い為間違えている可能性もあります。発送の際もう一度確認させていただきます。スリーブに入れ保管していました。こちら交換などで集めたものになりますので、カットや保管状態などバラバラな為、神経質な方は御遠慮ください。バラ売り不可
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