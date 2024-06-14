WCS2023 海外スリーブ　北斎　2点セット

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商品詳細
WCSストアで購入したものです。新品未使用ですが、片方の外袋に折れがあるので少し値下げしてます。状態は写真で確認してください。封筒で発送いたします。値下げ交渉などご遠慮願います。サプライ···デッキシールド(スリーブ)
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