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マーベルレジェンド デッドプール レア品
商品番号 B91689867854
商品名

マーベルレジェンド デッドプール レア品
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入推奨、値下げ、バラ売り不可。荷物整理につき追加での画像要望はお受けできません。同時購入希望の商品がある場合はコメントからではなく、プロフィールからの「まとめ買い依頼」機能から直接申請下さい。交渉中でも先に購入した方とお取引いたしますのでご了承の出品となります。マーベルレジェンドデッドプールの出品です。今となっては割とレアだと思います。念のため写真のものが全てです。当時短期間展示したのち、画像のようにジッパー袋に入れて保管していました。古い商品につき、トラブル防止のため一律でコンディションを下げています。多少の塗装ムラや関節の硬い、ゆるいなどの個体差、見落としなどがある場合がございます。念のためご了承いただいた上でご購入をお願い致します。喫煙者、ペット供におりません。値下げせずに出品自体を取り下げる場合がありますのでお早めにどうぞ。#トランスフォーマー#スタジオシリーズ#マーベルレジェンド#キャプテンアメリカ#アイアンマン#スパイダーマン
http://narcologia.ru/goods/scissoring810896.html
http://narcologia.ru/goods/recycling998514.html
http://narcologia.ru/goods/smear425504.html

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