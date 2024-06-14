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- 大谷翔平選手 ボブルヘッドフィギュア SEIKO ASTRON（非売品）
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商品詳細
ご覧いただきまして ありがとうございます。出品物は大谷翔平選手 SEIKO ASTRON ボブルヘッドフィギュア（非売品）になります。撮影のため箱から出していますが、クリアパッケージは開けておりません。この様な商品になりますが、画像にてご判断頂いた上で、ぜひご検討くださいませ。ジャンル（スポーツ選手）...野球
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