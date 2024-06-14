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大谷翔平選手　ボブルヘッドフィギュア　SEIKO ASTRON（非売品）
商品番号 S47729165462
商品名

大谷翔平選手　ボブルヘッドフィギュア　SEIKO ASTRON（非売品）
ブランド名 Svital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして　ありがとうございます。出品物は大谷翔平選手　SEIKO　ASTRON　ボブルヘッドフィギュア（非売品）になります。撮影のため箱から出していますが、クリアパッケージは開けておりません。この様な商品になりますが、画像にてご判断頂いた上で、ぜひご検討くださいませ。ジャンル（スポーツ選手）...野球
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