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大幅値下げ美品九谷焼　　八幡窯　翁　能人形　陶器　　金彩　骨董　置物
商品番号 T94052883395
商品名

大幅値下げ美品九谷焼　　八幡窯　翁　能人形　陶器　　金彩　骨董　置物
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼の能人形です。演目は「翁」でお正月のおめでたい特別な演目になります。八幡窯造で底部に陶印があります（写真参照）いぶしたような金彩に九谷焼特有の五彩の釉薬が厚く盛り上げ採色されていて美しいです。　　　　　　　九谷焼　　　　　　金彩色絵　　　　【能楽舞翁立像】　　　　　　　　　　　　　底裏銘九谷八幡窯　　　　　　箱なしコンディションは傷も見当たらず大変良いです。サイズは約２５Cmｘ　２５Cm　ｘ　13Cｍです。よろしくおねがいします。
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