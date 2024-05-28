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商品詳細
九谷焼の能人形です。演目は「翁」でお正月のおめでたい特別な演目になります。八幡窯造で底部に陶印があります（写真参照）いぶしたような金彩に九谷焼特有の五彩の釉薬が厚く盛り上げ採色されていて美しいです。 九谷焼 金彩色絵 【能楽舞翁立像】 底裏銘九谷八幡窯 箱なしコンディションは傷も見当たらず大変良いです。サイズは約２５Cmｘ ２５Cm ｘ 13Cｍです。よろしくおねがいします。
http://narcologia.ru/goods/seamless576429.html
http://narcologia.ru/goods/slide579987.html
http://narcologia.ru/goods/message124127.html
大幅値下げ美品九谷焼 八幡窯 翁 能人形 陶器 金彩 骨董 置物
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