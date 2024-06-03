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【PSA10】ポケモンカード　MレックウザEX 25th 25周年 プロモカード
商品番号 Y14047795912
商品名

【PSA10】ポケモンカード　MレックウザEX 25th 25周年 プロモカード
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

25th（25周年記念）プロモMレックウザEXエメラルドブレイクのPSA鑑定品になります。・PSA鑑定品（GEMMINT10）・もちろん鑑定ケース付きです。・即購入可能です。・価格交渉はコメントください。大幅なお値下げはできかねます。【共通注意事項】・PSA10でも完美品ではございません。写真で状態を確認ください。・暗所にて厳重に保管しておりますが、鑑定の工程の中でケースに傷がある場合がございます。また、稀にケース内に埃が混入している場合がございます。・出品時の商品の状態はあくまで鑑定に基づいています。・すり替え防止のため、キャンセル・返品は受け付けておりません。・イタズラ防止の為、コンビニ決済は不可でお願い致します。【検索用】psa鑑定品ポケモンカードポケカpokemonPokémoncharizardポケカポケモンカードゲームタイムゲイザースペースジャグラーバトルリージョンシャイニースターVフュージョンアーツVMAXクライマックスリーリエアセロラリザードンカトレアシールドマリィシャイニーマリィマリィのプライドカイSR100のデッキ横線なしCSRRRRURSRサポートSRイーブイヒーローズイーブイズシャイニーコレクションタッグボルトタッグオールスターズウルトラシャイニー裂空のカリスマシャイニースターVさいとうなおきソードクレイバーストスノーハザードVMAXライジングムゲンゾーンセレナミモザキハダ白熱のアルカナスカーレットバイオレットルチアナンジャモ種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングル特徴...PSA鑑定
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