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睡蓮＜緑の反映＞★クロードモネ★リトグラフ★700×1200★引き取りのみ
商品番号 R19812505257
商品名

睡蓮＜緑の反映＞★クロードモネ★リトグラフ★700×1200★引き取りのみ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 38,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大阪府泉佐野市までお車で取りに来ていただける方のみ、ご入札ください。睡蓮＜緑の反映＞ライト★クロードモネ★リトグラフ★700×1200ｍｍ　額付き種類...リトグラフ・石版画＜緑の反映＞は、『睡蓮』の連作の中で最も人気の高い作品です。★オランジェリー美術館公式認定リトグラフ●サイズ画寸法130×930ｍｍ額寸法700×1200ｍｍ（外寸）販売価格（税別）180000円説明書もお付けします。
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睡蓮＜緑の反映＞★クロードモネ★リトグラフ★700×1200★引き取りのみ
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