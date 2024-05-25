三味線　細棹　正寸　花梨　丸打胴　撥付き　専用ハードケース 和楽器　破れ有り

■三味線 細棹 三ツ折本体の皮が破れています。撥の一つは欠けています。皮を張り替えればご使用頂けます！細棹 2.5㎝正寸 約98㎝花梨丸打胴■付属品専用ハードケース 鍵付き撥2つ撥入れ 1つ指すり2つ※何かご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい♪種類...三味線アクセサリー・パーツ...ケースアクセサリー・パーツ...バチ



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