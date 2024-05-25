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三味線　細棹　正寸　花梨　丸打胴　撥付き　専用ハードケース 和楽器　破れ有り
商品番号 L13584756368
商品名

三味線　細棹　正寸　花梨　丸打胴　撥付き　専用ハードケース 和楽器　破れ有り
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■三味線　細棹　三ツ折本体の皮が破れています。撥の一つは欠けています。皮を張り替えればご使用頂けます！細棹　2.5㎝正寸　約98㎝花梨丸打胴■付属品専用ハードケース　鍵付き撥2つ撥入れ　1つ指すり2つ※何かご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい♪種類...三味線アクセサリー・パーツ...ケースアクセサリー・パーツ...バチ
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