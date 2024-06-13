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OC-3 (SUPER Octave)
商品番号 E23549630927
商品名

OC-3 (SUPER Octave)
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OC-3(SUPEROctave)BOSS#BOSS#OC_3_SUPEROctave_使用頻度が低くなったため、出品します。中古品のため細かい傷等がございますので、ご了承下さい。宜しくお願いします。動作確認済み、問題ありません。エフェクターのケースは無しです。
http://narcologia.ru/goods/conception599457.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture177941.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming42792.html
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