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- 筝 6尺 琴柱 新品ケース付き
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商品詳細
6尺の筝です中古の琴柱と新品ケース付きです琴柱の裏にひらがなで名前が書いてありますご了承くださいー状態ー本体は中古ですが問題なく演奏可能です新糸交換済みです中古品の為、傷やスレ等ございます中古品にご理解ある方にご購入宜しくお願いしますー配送方法ー佐川急便にて配送させていただきます#箏#筝#琴
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