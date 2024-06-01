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ポケモンカードVSTARシュリンク付き BOX
商品番号 G20327599079
商品名

ポケモンカードVSTARシュリンク付き BOX
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードVSTARシュリンク付きBOXです。即日丁寧に発送します。すり替え防止の為返品はお断りします。
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