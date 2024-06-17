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1/500 B767-300 ANA ゆめジェット JA8674
商品番号 S72340880493
商品名

1/500 B767-300 ANA ゆめジェット JA8674
ブランド名 ゼンニックウショウジ
特別価格 税込 3,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます。スケール1/500ボーイング767-300ANAゆめジェットJA8674[NH50077]の模型です。新品未使用です。(出品・写真撮影のため、中身を確認いたしました。)中古品ですので、内容をご理解いただける方にお譲りいたします。エアプレーンJALANA飛行機模型ホーガンhoganエアバスAIRBUSボーイング日本航空エアライングッズBOEINGドリームライナー日本トランスオーシャン航空JALUXJASスケール...1/501
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