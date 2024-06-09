

三宝尊 [小] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 ◇白檀 木彫 仏像 い ...



三宝尊 [極小#1] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 ◇白檀 木彫 ...



三宝尊 [中#1] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 ◇白檀 木彫 仏像-



三宝尊 [小] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 ◇白檀 木彫 仏像 ...



三宝尊 [極小#1] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 ◇白檀 木彫 ...



三宝尊 [中#2] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 ◇白檀 木彫 仏像 ...



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三宝尊 [大#1] 題目宝塔 釈迦如来坐像 多宝如来坐像 ◇白檀 木彫 仏像 ...



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mercari出品#00084木彫の仏像「三宝尊(さんぽうそん)」中央に、「題目宝塔(だいもくほうとう)」、向かって左に「釈迦如来(しゃかにょらい)」坐像、向かって右に「多宝如来(たほうにょらい)」坐像 の三尊像ともにビャクダン材製。中央の宝塔に、本来は、御題目「南無妙法蓮華経」の文字が記されますが、未だ何も書かれていない状態です。脇侍の両如来は、共に座禅を組み合掌します。台座は、横長の六角、草花等が彫り出された框などが何層か彫刻された上に、三尊それぞれの蓮台が乗ります。三尊それぞれの光背(こうはい)は、「宝相華(ほうそうげ)唐草文様(からくさもんよう)」の透かし彫りです。台座含め～光背先まで全H25.8cm、W18.5cm、奥行6.2cmです。脇侍の両如来は、共にH3.6cmです。◆古来から珍重されてきた香木(こうぼく)である ビャクダン(白檀sandalwood)材独特の 緻密さ(重み、つややかさ)、芳香が有ります。※中央の宝塔身の前面、向かって右上あたりに 削れたようなキズがあります。(写真10枚目)※主に台座に、元の材由来のフシ・色ムラや 経年によるシミがあります。 ご了承くださる方に。◇梱包資材は、リユース品を使用します。