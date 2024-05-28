【模写】西郷南洲/西郷隆盛/七言絶句/三行書/掛軸/名家伝来/AA-110

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【模写】【参考】西郷南洲/西郷隆盛 幕末・明治の薩摩藩士・政治家。薩摩生。名は隆永・隆盛。通称は小吉・吉兵衛・吉之助。討幕派の指導者として薩長同盟・王政復古・戊辰戦争を指揮する。維新後は政府の参議となり廃藩置県に協力するが、征韓論に敗れて帰郷、不平士族層に推され、西南戦争を起こす。明治10年(1877)歿、50才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は時代感あり、薄汚れ、全体に汚れシミ、抜け、全体に多数の折れ、巻シワあります。表装は時代感あり、薄汚れ、天の両端に欠損、全体に多数の折れ、巻シワあります。 紙箱付 軸丈 縦 187cm × 幅 75cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。