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Ｆ１５１　鉄釜　『釜師　佐藤浄清造』『千歳釜』　茶釜　共箱　茶道具
商品番号 T75147689197
商品名

Ｆ１５１　鉄釜　『釜師　佐藤浄清造』『千歳釜』　茶釜　共箱　茶道具
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　20cm横幅　約　21cm※素人の測定のため、誤差がございます。多少の傷、汚れ、錆があります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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