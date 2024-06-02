☆お値下げ☆ ドガ展 画集

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☆お値下げ☆6350円→5950円1988～89年に開催された展覧会のカタログです。エドガー・ドガの創作活動を、油彩、パステル、素描などの絵画91点と、死後鋳造された全74点のブロンズ像により紹介しております。図版は絵画と彫刻のセクションに分けられ、絵画は制作年順に収録されております。「自画像(赤チョーク)」「白いスカーフをつけた若い女性(油絵)」「休憩する二人の踊り子(パステル)」「両手を背に(ブロンズ)」など。他に作品の解説、ドガと日本の関わりに注目した解説、年譜などを掲載しております。この本は、縦27.0、横22.5、257ページになります。ページ数が多く、重量のある一冊です。捲る部分などに変色あります。状態のご確認が必要でしたら、画像を送りますので、コメントをお願い致します。☆CD、レコード、美術画集を複数、ご購入される場合は、お値引き致しますので、コメントをお待ちしております。印象派オルセー美術館ルーブル美術館ポップアート