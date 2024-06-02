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e-sax. テナーサックス用消音器
商品番号 H88512621958
商品名

e-sax. テナーサックス用消音器
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 9,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックス用消音器製造会社…ベストブラス　テナーサックス用の消音器です。近くに激安個人利用OKスタジオを見つけたので不要になりました。どなたか必要な人がいればお譲りしたいです。・本体と写真にあるカバー、ストラップをお送りいたします・写真にあるように汚れ、日焼けが見られます、ご確認下さい・問題なく作動します種類···サックス
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