e-sax. テナーサックス用消音器

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商品詳細
種類···サックス用消音器製造会社…ベストブラス テナーサックス用の消音器です。近くに激安個人利用OKスタジオを見つけたので不要になりました。どなたか必要な人がいればお譲りしたいです。・本体と写真にあるカバー、ストラップをお送りいたします・写真にあるように汚れ、日焼けが見られます、ご確認下さい・問題なく作動します種類···サックス
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http://narcologia.ru/goods/scissoring725896.html
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