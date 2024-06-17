短冊用折帖 短冊帖 豪華絹装短冊帖

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短冊用折帖短冊帖豪華絹装短冊帖糸留式18.5✕39.5cm糸で綴って短冊を止められるようになっており手のこんだ上等なものと思われます。一面で二枚ずつ、全部で25面あります。新品未使用品できれいですが、綴ってある糸に一部変色がみられます。わかりづらいですが、表紙裏側、最後のページにシミが少しあります。画像にてご確認下さい。