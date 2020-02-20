篠原貴之 水墨画 箱有り 作品 インテリア 現代アート 美術アーティスト ...

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篠原貴之の水墨表現 作品紹介９ Sumi-e（japanese ink painting ... 篠原貴之の水墨表現 作品紹介９ Sumi-e（japanese ink painting ...



篠原貴之 – 水墨画家 篠原貴之のオフィシャルサイト｜水墨画という東洋 ... 篠原貴之 – 水墨画家 篠原貴之のオフィシャルサイト｜水墨画という東洋 ...



動画 篠原貴之水墨画塾Vol.25 – 篠原貴之 動画 篠原貴之水墨画塾Vol.25 – 篠原貴之



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篠原貴之の水墨表現 作品紹介１１ Sumi-e（japanese ink painting ... 篠原貴之の水墨表現 作品紹介１１ Sumi-e（japanese ink painting ...



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ギャラリートーク イン ２０１５Bunkamura 展 その8 – 篠原貴之 ギャラリートーク イン ２０１５Bunkamura 展 その8 – 篠原貴之

篠原貴之 水墨画作品「木陰にやすむ ヴェネチアにて」裏面本人直筆サイン有り付属品 元￼箱額寸約44.5×37cm画寸約29×22cm作品の状態絵、額共に￼目立った傷や汚れ等は見当たりません。綺麗な状態ですが、新品ではありませんので、ご了解の上でご検討ください。(撮影の際、若干の映り込みがあります￼)作品をプチプチ等で保護し箱を梱包して発送します。☆作家略歴(以下引用です)￼京都市立芸術大学美術学科卒業1987年イタリア国立ミラノ美術学院彫刻科に留学1990年李庚先生、藤原六間堂先生の指導を受け、水墨画を始める1992年中国中央美術学院国画科に留学現在阪急うめだ本店、松屋銀座、Bunkamura/渋谷などで毎年、個展を開催ほか、寺院の襖絵制作や小説の表紙、挿絵の担当。海外でのワークショップを多数開催。