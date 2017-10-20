  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
商品番号 K59057371587
商品名

限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【5381】　EPIPHONEbyGibsonレスポール　カスタムライト　カスタム　ライト　白　ホワイトご覧頂きありがとうございます。ネックの反りや不具合等はございません。重量約３.８kgとレスポールとしてはもちろんエレキギター全般でも軽い部類です。弦に関しましては売れるまでに状態が変化致しますのであくまでも使えないものとお考え下さい。プチプチで梱包した上でダンボールに詰めて発送となります。元々ケースが付属する場合ケースは完全におまけとしてお考え下さい。ケースに不備等が見つかっても返品等は出来かねます。【追加オプション】ソフトケース※写っている場合は付属します。→在庫次第1000〜2000円程度替え弦800円ピック2枚200円チューナー1000円シールド長め700円シールド短め500円クロス300円カポタスト800円9v電池400円ストラップ500円auxケーブル500円(音楽をアンプ等から同時に流すケーブル)弦替え代行2000円+弦代金アンプ3000円ミニアンプ2000円その他付属品もございますのでお気軽にご相談ください。初心者の方でも安心してお取引できるよう購入後のご質問(おすすめの機材など)もお答えしております。☆こちら大阪府東大阪市東鴻池町在住です。取りに来て頂ける場合は-1000円にてお取引可能です。事前にお伝えくださいその他楽器類も出品しております。↓こちらから楽器のみをご覧いただけます。#rizgt楽器【主な取扱い楽器】エレキギタースチールギターLesPaulレスポールStratocasterストラトストラトキャスターTelecasterテレキャスターフライングVSGエレキベースウッドベースアップライトベースJAZZBASSジャズベースPJprecisionプレシジョンベースプレベアコースティックギターアコギエレアコクラシックギタークラギウクレレガットギターエレガットサイレントギターカホン電子ドラムエフェクターマルチエフェクターコンデンサーマイクオーディオインターフェース即購入、ご質問歓迎です。タイプ...レスポールタイプシリーズ...LesPaulアクセサリー・パーツ...ケース
http://narcologia.ru/goods/seamless45329.html
http://narcologia.ru/goods/waveform387217.html
http://narcologia.ru/goods/freshman107056.html
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone Limited Edition Les Paul Custom Lite Alpine White ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
エレキギター】 Epiphoneから軽量で多彩な音色を奏でるレスポールが ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone / LP STANDARD LITE,LP CUSTOM PRO LITE 入荷しました ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Gibson Les Paul Custom Lite 1988年製 税込販売価格 ￥258,000- 中古 ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Gibson Les Paul Custom Lite 1988年製 税込販売価格 ￥258,000- 中古 ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone Limited Edition Les Paul Custom Pro / TV Pelham Blue 税込 ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone Limited Edition Les Paul Custom LQ ソニックス特価 ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone / LP STANDARD LITE,LP CUSTOM PRO LITE 入荷しました ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone Limited Edition Les Paul Custom LQ ソニックス特価 ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone / Jared James Nichols Gold Glory Les Paul Custom【限定モデル】 エピフォン
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone / LP STANDARD LITE,LP CUSTOM PRO LITE 入荷しました ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Eギター】美品・状態良好のエピフォン『レスポールカスタムライト ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Eギター】美品・状態良好のエピフォン『レスポールカスタムライト ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone Les Paul Custom AW 税込販売価格 ￥37,800- 中古 ビギナーに ...
限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE
Epiphone Limited Edition Les Paul Custom Lite in Ebony

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru