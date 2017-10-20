限定モデル3.8kg EPIPHONE Les Paul custom LITE



Epiphone Limited Edition Les Paul Custom Lite Alpine White ...



エレキギター】 Epiphoneから軽量で多彩な音色を奏でるレスポールが ...



Epiphone / LP STANDARD LITE,LP CUSTOM PRO LITE 入荷しました ...



Gibson Les Paul Custom Lite 1988年製 税込販売価格 ￥258,000- 中古 ...



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Epiphone Limited Edition Les Paul Custom Pro / TV Pelham Blue 税込 ...



Epiphone Limited Edition Les Paul Custom LQ ソニックス特価 ...



Epiphone / LP STANDARD LITE,LP CUSTOM PRO LITE 入荷しました ...



Epiphone Limited Edition Les Paul Custom LQ ソニックス特価 ...



Epiphone / Jared James Nichols Gold Glory Les Paul Custom【限定モデル】 エピフォン



Epiphone / LP STANDARD LITE,LP CUSTOM PRO LITE 入荷しました ...



Eギター】美品・状態良好のエピフォン『レスポールカスタムライト ...



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Epiphone Les Paul Custom AW 税込販売価格 ￥37,800- 中古 ビギナーに ...



Epiphone Limited Edition Les Paul Custom Lite in Ebony

【5381】 EPIPHONEbyGibsonレスポール カスタムライト カスタム ライト 白 ホワイトご覧頂きありがとうございます。ネックの反りや不具合等はございません。重量約３.８kgとレスポールとしてはもちろんエレキギター全般でも軽い部類です。弦に関しましては売れるまでに状態が変化致しますのであくまでも使えないものとお考え下さい。プチプチで梱包した上でダンボールに詰めて発送となります。元々ケースが付属する場合ケースは完全におまけとしてお考え下さい。ケースに不備等が見つかっても返品等は出来かねます。【追加オプション】ソフトケース※写っている場合は付属します。→在庫次第1000〜2000円程度替え弦800円ピック2枚200円チューナー1000円シールド長め700円シールド短め500円クロス300円カポタスト800円9v電池400円ストラップ500円auxケーブル500円(音楽をアンプ等から同時に流すケーブル)弦替え代行2000円+弦代金アンプ3000円ミニアンプ2000円その他付属品もございますのでお気軽にご相談ください。初心者の方でも安心してお取引できるよう購入後のご質問(おすすめの機材など)もお答えしております。☆こちら大阪府東大阪市東鴻池町在住です。取りに来て頂ける場合は-1000円にてお取引可能です。事前にお伝えくださいその他楽器類も出品しております。↓こちらから楽器のみをご覧いただけます。#rizgt楽器【主な取扱い楽器】エレキギタースチールギターLesPaulレスポールStratocasterストラトストラトキャスターTelecasterテレキャスターフライングVSGエレキベースウッドベースアップライトベースJAZZBASSジャズベースPJprecisionプレシジョンベースプレベアコースティックギターアコギエレアコクラシックギタークラギウクレレガットギターエレガットサイレントギターカホン電子ドラムエフェクターマルチエフェクターコンデンサーマイクオーディオインターフェース即購入、ご質問歓迎です。タイプ...レスポールタイプシリーズ...LesPaulアクセサリー・パーツ...ケース