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- 大幅掛軸 丹雪『中国山水図』中国画 紙本 肉筆 掛け軸 w062518
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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長さ約181cm幅約72cm
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大幅掛軸 丹雪『中国山水図』中国画 紙本 肉筆 掛け軸 w062518 | フリマアプリ ラクマ
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