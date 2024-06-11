非売品 仮面ライダーV3 ゲーム販促用ポスター

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商品詳細
形式···ポスター種類···その他キャラクター···特撮ヒーロー★B1サイズ：728mm×1030mmです★★未使用ですが、性質上の細かなダメージ有り★画像の物が全ての現状品です。経年や性質上の細かな傷や汚れ、擦れ等があるかも知れませんので、商品状態表記は\"やや傷や汚れあり\"としてます。美品を求められる方、過度に状態を気にされる方はご遠慮下さい。尚、商品到着後の不具合や郵送中の破損、紛失等の事故対応は出来ませんので、予めご了承下さい。#仮面ライダー#V3#プレイステーション#プレステ#ゲーム#非売品#ポスター#フィギュア
http://narcologia.ru/goods/tenet112063.html
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