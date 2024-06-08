Bacchus BTC-1R テレキャスターカスタム タイプ

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商品詳細
●状態：一年前に近所の楽器屋で購入しました。紺色です。●カバー：有●傷：遠目からは目立ちませんが細かなキズが複数あります。●全てのピックアップでアンプでの音出し確認済みです。プチプチに梱包し、ダンボールに入れて配送いたします。離島等、送料が高額になる場合は着払いに変更させていただく場合があります。申し訳御座いません。素人の確認、中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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