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\u003cガチ構築\u003e 白ルギアVstarデッキ
商品番号 G31658444168
商品名

\u003cガチ構築\u003e 白ルギアVstarデッキ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガチ構築の白ルギアデッキになります。アヤシシVなど強化出来るパーツや一撃型に出来るパーツもつけます！一部のカードはハイレアリティになっています。ミュウexUR、カビゴンCHR、ノコッチAR土日で売り切りたいのでお値下げ対応します！ご希望額をお下記ください。種別···複数カード種別/詳細···デッキシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
http://narcologia.ru/goods/update513895.html
http://narcologia.ru/goods/cotton466961.html
http://narcologia.ru/goods/protein334334.html
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