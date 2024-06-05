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- \u003cガチ構築\u003e 白ルギアVstarデッキ
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商品詳細
ガチ構築の白ルギアデッキになります。アヤシシVなど強化出来るパーツや一撃型に出来るパーツもつけます！一部のカードはハイレアリティになっています。ミュウexUR、カビゴンCHR、ノコッチAR土日で売り切りたいのでお値下げ対応します！ご希望額をお下記ください。種別···複数カード種別/詳細···デッキシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
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