

マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種



マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種 マーベルレジェンド キャプテン・マーベル アソート5種

マーベルレジェンド キャプテン・マーベルアソート全7種中の映画版フィギュア4種プラス1種です。写真2枚目参照・キャプテン・マーベルスターフォース・ニック・フューリー・タロス・キャプテン・マーベルジャケット・ヨンログ＊こちらのアソートのみではビルドフィギュアは完成しません。【商品状態】新品で購入した後、塗装状態、関節状態などの確認の為、一度開封しております。その後、写真のように箱に戻して暗所にて保管しており、未使用品になります。破損、欠品はございません。パッケージ部分には一部ダメージございます。塗装、関節部分に関しては良好かとは思いますが、あくまで主観による判断です。海外製造品の為、個体差や特有の雑な部分は一部ある場合がございます。バラ売りやパーツ売りは行っておりません。ご了承下さい。その他、ご質問、写真の追加などご要望ございましたら、コメント欄までお願い致します。