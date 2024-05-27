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激レア 玉石 翡翠 天然石 骨董品 ベルトバックル コレクション
商品番号 R75686169024
商品名

激レア 玉石 翡翠 天然石 骨董品 ベルトバックル コレクション
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 14,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こんにちは！数ある出品者の中からご観覧頂き誠にありがとうございます！コメントなしでも商品即購入ＯＫ!商品に関する質問や値引き交渉はコメントにていつでも大歓迎！〜〜商品情報〜〜♦︎商品名　バックル玉石♦︎サイズ　5.5×3.5×1.5cm♦︎穴サイズ　約4×0.5cmお得な《フォロー割引》を是非ご利用ください。#vintageshopRAKU　　　　↑↑↑こちらをタップして是非他の商品もご覧下さい♪♦︎その他発送はなるべくリーズナブルにお譲りしたいと思っています。そのため極力コンパクトに収めて発送致しますので、ご理解いただけると幸いです。♦︎お願い中古品ですので小さな汚れやシミ、がある場合があります。ご理解のある方のみご購入ください。⚠トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。最後まで読んでいただき誠にありがとうございます。丁寧な梱包と、出来る限り早い発送と、気持ちの良い取引を心掛けております。どうぞよろしくお願いします。ご縁がありますように（^人^）
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