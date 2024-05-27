audio−technica AT9944

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ブランドAudioTechnica(オーディオテクニカ)ガンマイク型式：バックエレクトレットコンデンサー型指向特性：超指向性周波数特性：70～16,000Hz感度：－35dB(0dB=1V/1Pa,1kHz)インピーダンス：1.6kΩ電源：電池/プラグインパワー方式両用電池寿命：約300時間(連続使用時)外形寸法：φ21×190mm質量(電池,コード除く)：約56.6gプラグ：φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)コード：0.3m付属品コネクタ3.5mm端子対応アイテムカメラ付属コンポーネントマイスタンド,LR44電池（動作確認用）,ウインドマフ,カメラシューアダプタ付きマイクホルダー,1.3m延長コード◆デジタル録音機器対応の高音質モノラルガンマイクロホン◆振動ノイズを低減するショックマウント内蔵◆プラグインパワー方式、LR44電池の切り替え操作不要（自動電源切替回路内蔵）◆屋外屋内モード切り替えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能◆3極プラグ採用でパソコンにも使用可能◆ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮◆ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属02説明■ビデオカメラやICレコーダーなどに最適な狙った音を高音質収音できるガンマイクロホン詳細デジタル録音機器対応高音質モノラルガンマイクロホン振動ノイズを低減するショックマウント内蔵プラグインパワー方式/LR44電池の切り替え操作不要ヨドバシ梅田にて2022年5月購入動作試験のみの未使用品です#オーディオテクニカ#ガンマイク#AT9944#モノラルマイクロホン