ピクミン 一輪挿し 3種セット 赤ピクミン 青ピクミン 黄ピクミン ...

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商品詳細
赤ピクミン、青ピクミン、黄ピクミンのセットです。おまけでピクミンのステッカーもつけます一輪用の花瓶です。値下げ不可●商品サイズ（cm）（約）高さ13×幅5.6●材質磁器ニンテンドートーキョーNintendoニンテンドー任天堂NintendoTOKYOニンテンドーTokyoニンテンドーストアピクミンキャラクターコミック・アニメ・ゲームグッズ種類その他
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