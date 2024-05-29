ピクミン 一輪挿し 3種セット 赤ピクミン 青ピクミン 黄ピクミン ...

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赤ピクミン、青ピクミン、黄ピクミンのセットです。おまけでピクミンのステッカーもつけます一輪用の花瓶です。値下げ不可●商品サイズ（cm）（約）高さ13×幅5.6●材質磁器ニンテンドートーキョーNintendoニンテンドー任天堂NintendoTOKYOニンテンドーTokyoニンテンドーストアピクミンキャラクターコミック・アニメ・ゲームグッズ種類その他