新品未使用【Schleich／シュライヒ】ホースクラブのカフェテリア、フィギュア

【Schleich／シュライヒ】■ホースクラブのカフェテリア■パッケージサイズ：29×11×23cm■対象年齢：3歳から■素材：POM、ABS、PC、PP、EVA、Halter■新品未使用●「カップ・アンド・サドル」はヘーゼルウッドの騎手に人気のカフェです。ここでは4人の女の子たちがお互いへの秘密のメッセージを残しておいたり、ケーキを食べたりします。彼女たちが食べているのは有名なスイーツ屋さんがこのカフェの作ります。■注意事項（必ずご確認ください）：★クレーム防止の為、購入前に確認したいことはお聞き下さい★平置き採寸、素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください★梱包にはリサイクル品を使用することもあり、圧縮などコンパクトにさせて頂きます★色味はお手持ちの機材など閲覧環境により見え方が異なりますので気になる方はご購入をご遠慮ください★差し替えなどの防止の為、返品は受け付けませんのでご了承ください★評価が悪い方、最低限の常識の無い方はお断りさせて頂くこともございますのでご了承ください★即購入OKですがコメントをしていただけると有難いです■ペット無し非喫煙者#シュライヒ#schleich#フィギュア#ドール#おもちゃ#玩具#トミカ#プラレール#プレイモービル#レゴ#LEGO#コレクション



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