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陶芸用 手回しろくろ 22cm 2個セット
商品番号 E73894573356
商品名

陶芸用 手回しろくろ 22cm 2個セット
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陶芸教室で使用していたものです回転音も静かでまだまだ使えると思います4枚目の写真はサイズのため撮った出品（5000)とは別ですすみません
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