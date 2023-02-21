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アイルトンセナ ガレージキット 1/43 スケール　Ayrton Senna
商品番号 A26319364610
商品名

アイルトンセナ ガレージキット 1/43 スケール　Ayrton Senna
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。アイルトンセナガレージキットの出品です。高さは約41.2ミリです、１/43スケールに近いサイズです。未塗装、レジンで作ってます。※セナフィギュアのみです。ご購入後返品受け付け致しませんので、理解出来る方のみご検討下さい。また、完璧な商品求めている方はご遠慮下さい。※別の材質やサイズでの値段知りたい方いましたらコメント下さい。※週末しか出来ないですがお調べ致します。*別の大手アプリ3社サイトやオークションサイトなどに同時出品中の為商品売り切れ場合はありますので、ご理解下さい。発送は宅急便にて発送予定です。宜しくお願いします。検索用語:セガソニックゲームPS4プレーステーションSEGASonicガレージキットGarageKitChuckチャッキーF1AyrtonSennaアイルトンセナフォーミュラワンFormula11/431/64
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate573648.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical4801.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming287992.html
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