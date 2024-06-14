掛け軸拓本29枕石待雲帰 悠久歴史掛軸です。句碑：枕石待雲帰『石の上で休んで雲が戻るのを待つ。』場所：洲本市拓本サイズ（本紙）：330×1254ｍｍ今回出品致します拓本は昭和以前の古き良き時代に採拓した原拓本です(採拓するにあたり許可が必要な場合は全て了解を得ています)。今では残念ながら、新たな拓本採択が出来なくなった場所が増えたと聞いています。それ故、原拓本（原碑（本物の碑石）から採った拓本）はもう手に入れることが難しい非常に価値のある貴重なものです。気に入って頂けたら値下げ交渉にも応じますのでお気軽にコメントください。貴重 希少 レア お宝 掛け軸 掛軸 拓本 原拓本 表装 骨董 日本画 絵画 版画 絵師 書 書画 書道 水墨画 茶道具 茶道 茶掛け 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 鑑定団 昭和レトロ 枕石待雲帰 洲本#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#拓本#漢詩#漢文#枕石待雲帰#原拓本#昭和レトロ#水墨画#水墨#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...拓本形式...掛け軸・掛軸主題...漢詩主な画材...墨



掛け軸 拓本 版画 枕石待雲帰 悠久 歴史 掛軸 です。 | wic-capital.net



掛け軸 拓本 版画 枕石待雲帰 悠久 歴史 掛軸 です。 - 絵画/タペストリ



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掛け軸 拓本 版画 枕石待雲帰 悠久 歴史 掛軸 です ...



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掛け軸 拓本 版画 枕石待雲帰 悠久 歴史 掛軸 です。 - 絵画/タペストリ



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掛け軸 拓本 版画 上島鬼貫 咲くからに ・・ 悠久 歴史 掛軸 です。



掛け軸 拓本 版画 金本冬雲 蕾まだ 何の色とも ・・ 悠久 歴史 掛軸 です-



掛け軸 拓本 版画 家田久持 都鳥碑 悠久 歴史 掛軸 です。-



掛け軸 拓本 版画 三條實美 諸行無常 漢詩 悠久 歴史 掛軸 です ...



掛け軸 拓本 版画 谷干城 詩碑 悠久 歴史 掛軸 です。-