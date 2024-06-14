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- 明治調十題 川上澄生版画頒布会 第一～第十 限定150部 吾八
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商品詳細
函のサイズ 40×34cm 函に多少の痛みシミあります。タトウシに薄汚れ感あります。版画を保護するパラフィン紙に多少の黄じみあります。版画は額縁に多少のくすみあるものがありますが、経年概ね良好です。第一回作品・横浜海岸道之景77／150第二回作品・ブリキの船のおもちゃ26／150第三回作品・明治風俗 131／150第四回作品・牛肉屋 110／150第五回作品・女学生 79／150第六回作品・地球儀他 51／150第七回作品・鉛の自転車他 23／150第八回作品・うしろ姿前姿131／150第九回作品・箱庭道具 119／150第十回作品・洋燈と硝子器 89／150全体を通して状態は経年概ね良好です。掲載写真でご確認ください宜しくお願いいたします。
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明治調十題 川上澄生版画頒布会 第一～第十 限定150部 吾八-
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明治調十題 川上澄生版画頒布会 第一～第十 限定150部 吾八 - 版画
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川上澄生｢頒布会作品集｣ | 山田書店美術部オンラインストア
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