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SHURE SM58 スイッチ有
商品番号 I60062274131
商品名

SHURE SM58 スイッチ有
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品になります。動作確認済み。中古品としてご理解いただける方にお譲りします。神経質な方や中古品が許せない方はご遠慮下さい。気持ちよくお譲りさせて頂きたいです。種類···マイク
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