SHURE SM58 スイッチ有

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商品詳細
中古品になります。動作確認済み。中古品としてご理解いただける方にお譲りします。神経質な方や中古品が許せない方はご遠慮下さい。気持ちよくお譲りさせて頂きたいです。種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/hesitantly974284.html
http://narcologia.ru/goods/tenet619863.html
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