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ポケモンカード　ミライドンsar
商品番号 E29903597239
商品名

ポケモンカード　ミライドンsar
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像を見て判断して頂きたいですが、素人目では大きな白欠け等無いかと思います。【注意】素人による判断ですのでプレイ用とお考えください。完美品を希望される方はご遠慮下さい。また購入後のトラブルを避けるため、気になる点があればコメントお願いします。希望あれば追加の写真なども投稿させていただきます。また全ての商品すり替え防止のため返品は受け付けておりません。
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