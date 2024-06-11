ポケモンカード　ミライドンsar

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商品詳細
画像を見て判断して頂きたいですが、素人目では大きな白欠け等無いかと思います。【注意】素人による判断ですのでプレイ用とお考えください。完美品を希望される方はご遠慮下さい。また購入後のトラブルを避けるため、気になる点があればコメントお願いします。希望あれば追加の写真なども投稿させていただきます。また全ての商品すり替え防止のため返品は受け付けておりません。
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