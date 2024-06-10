カツラのファイヤー 渦巻き 美品 ポケモンカード旧裏面

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカード旧裏面の出品でございます。「リーダーズスタジアム」・カツラのファイヤー渦巻き加工中央にあり入手時からカードファイルにて大切に保管しておりました。素人保管の為、完全美品をお求めの方、初期傷などを気にされる方の購入は、大変申し訳ございませんがトラブル防止のためご遠慮させていただいております。写真と目視でできるだけ状態が把握できるように努めておりますので、ご同意のうえご購入いただけますと幸いです。目立った傷や汚れ等はございませんが、裏面左下、右上に僅かに白かけが確認できます。カード状態は写真をご参考にお願いします。出品内容に関するお問い合わせ、価格交渉等ございましたら、コメント欄にて承りますのでお願い致します。#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンカード旧裏面#ポケモンカードまとめ買いシリーズ···ポケットモンスターカードゲームセット···ジム拡張第1弾リーダーズスタジアムレアリティ···★
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