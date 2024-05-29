『FF16』発売記念くじ【A賞 】ジオラマフィギュア＜召喚獣シヴァ＞

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『FF16』発売記念くじ A賞ジオラマフィギュア ＜召喚獣シヴァ＞〜公式より〜躍動感のある造形美を追求した、「氷の召喚獣シヴァ」のフィギュアです。部分的にクリアパーツを使用することで、氷のイメージを演出しています。※本体サイズ：約W24×D17×H22㎝（台座込み）ーーーーーーコースター欲しさにクジを引いたら、また運良く当たりましたが、飾れないため、、、、出品しました。新品 未使用 未開封パッケージや袋に擦れ、キズ等が有る場合有ります。素人保管ですので、神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。完璧をお求めの方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみ即購入可能です。質問あればコメントにてお願い致します【送料＆メルカリ手数料】メルカリ手数料520円送料850円込み【発送方法】メルカリ便梱包して発送します たぶん80〜100サイズの箱になります【返品\u0026キャンセル】受け付けません【値引き】いたしません。【即購入】OK人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー