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S.H.Figuarts バットマン(JUSTICE LEAGUE)
商品番号 Y12868838360
商品名

S.H.Figuarts バットマン(JUSTICE LEAGUE)
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.フィギュアーツバットマン(ジャスティスリーグ)コレクションケースにて飾っておりましたが、目立った傷や汚れはございません。パーツも全て揃っています。私に代わりコレクションに加えてあげて下さい。目立った傷や汚れはございませんが、一度他人の手に渡ったものとご理解のうえご検討をよろしくお願いいたします。検討に必要な画像等ございましたらお気軽にコメント下さい#BANDAI#ジャスティスリーグ#バットマン_ブルース・ウェイン_#S_H_フィギュアーツバットマン_JUSTICELEAGUE_フィギュア種類···アクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/browse634491.html
http://narcologia.ru/goods/response479442.html
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