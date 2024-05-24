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EVH D-Tuna Purple 色:パープル 新品未使用　値下げしました。
商品番号 B72299877572
商品名

EVH D-Tuna Purple 色:パープル 新品未使用　値下げしました。
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,564 円
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商品詳細

フロイドローズトレモロブリッジの6弦を1音下げられるデバイス。#VanHalen#Eddie値下げしました。パープルは割とレアなカラーと思います。ギターのボディカラーに合わせても良いかと。
http://narcologia.ru/goods/evaporation55224.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral376932.html
http://narcologia.ru/goods/approximate854220.html
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