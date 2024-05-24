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人間国宝　伊勢崎淳　窯変ぐい呑　M264
商品番号 Q98035439272
商品名

人間国宝　伊勢崎淳　窯変ぐい呑　M264
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人間国宝　伊勢崎淳　窯変ぐい呑　M264◆素晴らしい窯変のぐい呑です寸法　高さ約5.1㎝　径約6.3cm共箱と布と栞があります目立った傷はありません経年のヨゴレ等はご理解の程、よろしくお願いいたします28000円
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