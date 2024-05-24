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商品詳細
人間国宝 伊勢崎淳 窯変ぐい呑 M264◆素晴らしい窯変のぐい呑です寸法 高さ約5.1㎝ 径約6.3cm共箱と布と栞があります目立った傷はありません経年のヨゴレ等はご理解の程、よろしくお願いいたします28000円
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