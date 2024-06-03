Lilかんさい　岡﨑彪太郎　ちびぬい

ご覧いただきありがとうございます。Lilかんさい 岡﨑彪太郎くんのちびぬいです。2〜3回持ち歩いたのみでその他は暗所にて保管しておりました。購入した際の袋がございますので、入れての発送を予定しております。ディズニーストアで購入した衣装を着ております。こちらはそのまま発送させていただく予定ですが、不要であればこちらで処分いたしますのでお声がけください。ご質問等ございませんでしたら即購入可能です。ご不明点ございましたらお気軽にコメントお願いいたします。Lilかんさい嶋﨑斗亜西村拓哉大西風雅岡﨑彪太郎當間琉巧



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