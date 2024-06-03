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MギャラドスEX ポケカ
商品番号 E85807379293
商品名

MギャラドスEX ポケカ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR美品だと思いますが、素人の為返品ノークレームノーリターンでお願いします。質問、追加写真、値引きはコメントにてお願いします。
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